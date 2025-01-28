Sosyal medya üzerinden 'evcil hayvan dolandırıcılığı'

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sosyal medya üzerinden 43 şüpheli evcil hayvan sahiplendirme adı altında onlarca insanı dolandırdılar. Toplamda 110 milyon 255 bin 279 TL vurgun yapan çete çökertildi. Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı, 33'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, açılan hesaplara transfer ederek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi.

Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

​​​​​​​

Son Haberler
Erzincan’da buz gibi hava hakim
Erzincan’da buz gibi hava hakim
Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...
Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...
Depremde yıkılan Manolya Sitesi'nde annesini kaybeden Müdüroğlu: 'Asli kusurlu' çıkan sanıkların gereken cezayı almalarını ve cezaevine girmelerini istiyoruz
Depremde yıkılan Manolya Sitesi'nde annesini kaybeden Müdüroğlu: 'Asli kusurlu' çıkan sanıkların gereken cezayı almalarını ve cezaevine girmelerini istiyoruz
Asya borsaları pozitif seyrediyor. Japonya hariç (28 Ocak 2025)
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta programı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta programı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak