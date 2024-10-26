Sosyal medya ve akran zorbalığı konusuna uzman bakışları

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, akran zorbalığı dijital bir boyut kazanarak daha karmaşık ve yaygın hale geldi. Bu tür zorbalık, gençler ve çocuklar arasında özellikle kaygı verici bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medya platformları, arkadaşlar arasında iletişimi kolaylaştırırken aynı zamanda bir zorbalık ortamı da oluşturabilir.

İşte sosyal medya kaynaklı akran zorbalığının etkileri, bu konuda uzman görüşleri ve önlem önerileri...

DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Yapılan araştırmalar, siber zorbalığa maruz kalan çocuklar ve gençlerin depresyon, anksiyete ve düşük özgüven gibi duygusal sorunlar yaşama olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Psikolog Dr. Ayşe Yılmaz, "Siber zorbalık, mağdurların kendilerini sürekli olarak tehdit altında hissetmelerine neden olabilir. Bu durum, uzun vadede ciddi psikolojik travmalara yol açabilir" diyor.

AKADEMİK PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Siber zorbalık, öğrencilerin akademik performansını da olumsuz etkileyebilir. Eğitim uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kaya, "Zorbalığa uğrayan öğrenciler, okula olan ilgilerini kaybedebilir ve ders başarıları düşebilir. Bu durum, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer hedeflerini de olumsuz etkileyebilir" şeklinde konuşuyor.

SOSYAL İZOLASYON VE YALNIZLIK

Zorbalığa maruz kalan bireyler, sosyal çevrelerinden uzaklaşabilir ve yalnızlık hissi yaşayabilir. Sosyolog Dr. Elif Demir, "Siber zorbalık, mağdurların sosyal ilişkilerini zedeleyebilir ve onları izole edebilir. Bu da yalnızlık ve sosyal anksiyete gibi sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullanıyor.

ZORBALIKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, siber zorbalıkla mücadele etmek için eğitim ve farkındalık programlarının önemine dikkat çekiyor. Dr. Yılmaz, "Hem çocuklar hem de ebeveynler için zorbalık ve siber zorbalık hakkında eğitim programları düzenlemek, bu sorunun önlenmesinde kritik bir rol oynayabilir" diyor. Ayrıca, okullarda ve topluluklarda destek gruplarının oluşturulması, zorbalığa uğrayan bireylerin kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir.

Sosyal medya kullanımını sınırlamak da zorbalık riskini azaltabilir. Prof. Dr. Kaya, "Çocukların sosyal medya kullanımını denetlemek ve sınırlamak, zorbalık riskini önemli ölçüde azaltabilir" diyor.