Sosyal medyada açık açık adam vuracak birini arıyorlar. Her şeyi parayla yaptırıyorlar

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Sosyal medyada açık açık adam vuracak birini arıyorlar. Her şeyi parayla yaptırıyorlar

Popüler haberleşme platformlarından açık açık adam vuracak ve gasp edecek birilerinin arandığı görüldü. Telegram grubunda paylaşılan “Ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar. İlgilenen var mı?” mesajı görenlere ‘Yok artık’ dedirtti.

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı popüler iletişim platformlarından birisi olan Telegram’da oluşturulan grup ve bu grup içerisinde verilen ilanlar ‘yok artık’ dedirtti. Herkesin katılımına açık olan Telegram gruplarında gaspçı ve adam vurmak, mekan basmak için para ile ilan verilmeye başlandı.

Herkesin rahatlıkla girebileceği topluluklarda açık bir şekilde “Ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar. İlgilenen var mı?” ilanı verilerek para karşılığı gasp için gaspçı arandı.

İlanlar sadece gaspa yönelikle sınırlı kalmıyor. Aynı grup içerisinde başka bir şahsın da “Gaziantep içi mekâna sıkılır, gözdağı verilir” şeklinde adeta iş aradığı da görüldü. Toplumsal şiddetin kol gezdiği bugünlerde Telegram gruplarında korkusuzca mesaj atanların ise hiç çekinmedikleri görüldü.

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“HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE PAZARLIK YAPIYORLAR”

Konu hakkında görüşlerine başvurulan güvenlik analisti Burak Yıldırım Türkiye’deki suç örgütlerinin büyük oranda organize olduklarını açıkladı. Bununla beraber söz konusu skandal ile alakalı olarak kamu güvenliğinden bahsedilmesinin mümkün olmadığını açıklayan Yıldırım, suçun cezalandırılmadığı bir iç güvenlik probleminin olduğunu belirtti.

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