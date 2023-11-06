Sosyal medyada izlenme uğruna sağlığından olacaktı. Bir sosyal medya kullanıcı izlenme uğruna dudağına birçok kez arı iğnesi batırdı. Dudağının son hali iyice şişen kişi "Doğal botoks" dedi
06 Kasım 2023 Pazartesi
Sosyal medyada izlenme uğruna sağlığından olacaktı. Bir sosyal medya kullanıcı izlenme uğruna dudağına birçok kez arı iğnesi batırdı. Dudağının son hali iyice şişen kişi "Doğal botoks" dedi
Sosyal medyada izlenme uğruna sağlığından olacaktı. Bir sosyal medya kullanıcı izlenme uğruna dudağına birçok kez arı iğnesi batırdı. Dudağının son hali iyice şişen kişi "Doğal botoks" dedi