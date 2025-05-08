Sosyal medyada silahla şov yapanlara kelepçe

Kaynak: İHA
Sosyal medyada silahla şov yapanlara kelepçe

Hatay’da jandarma, düğünlerde ve yaşam alanlarında silahla ateş edip sosyal medyada paylaşan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada suç aleti silahlar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İskenderun'da sosyal medyada silah paylaşıp insanların yaşam alanlarında ve düğünlerde ateş ederek genel güvenliği tehlikeye atan 6 şahsa yönelik 8 adreste 7 Mayıs tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ekipleri ve bomba arama köpek unsurları ile eş zamanlı adli arama yapıldı.

Aramalarda; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet kasatura ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Operasyonda 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

aw449603-03.jpg

aw449603-01.jpg

aw449603-02.jpg

Son Haberler
Beton mikseri çarpmıştı: Yaşlı adamdan kötü haber!
Beton mikseri çarpmıştı: Yaşlı adamdan kötü haber!
Şerafettin Tilki rakamları tek tek açıklıyor: Fenerbahçe ile Galatasaray Osimhen için kasayı açtılar
Fenerbahçe ile Galatasaray Osimhen için kasayı açtılar
Kazaya giden polisler kaçacak delik aradılar! 1 polis hastanelik oldu
Kazaya giden polisler kaçacak delik aradılar! 1 polis hastanelik oldu
Asya borsaları coştu: Ticaret anlaşması mı geliyor?
Asya borsaları coştu: Ticaret anlaşması mı geliyor?
Borsa güne yükselişle başladı: Piyasalarda ABD rüzgârı! (8 Mayıs 2025)
Borsa güne yükselişle başladı