Felipe Melo Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini Galatasaray, 3-0 galip geldi.
TEPKİ YAĞMURUNA TUTULDU
Galatasaray, bu skorun ardından Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın oynandığı esnada ise sarı - kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo'dan olay yaratan bir paylaşım geldi.
Twitter'dan bir video paylaşımı yapan Melo, "Fener ağlama" ve "En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan Felipe Melo'ya ağır tepkiler geldi.
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