Sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama

Kaynak: DHA

Osmaniye'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilenerek gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan M.Ç., C.E. ve S.Ç.'yi adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alırken; yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı; C.E. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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