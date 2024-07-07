Sosyal medyada video paylaşırken dikkat. Dolandırıcıların son yöntemi ortaya çıktı

Sosyal medya platformları ile illegal yollardan kazanmak isteyen dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyordu. Gelişen teknoloji ile beraber dolandırıcılık ağına yapay zeka da karıştı. Dolandırıcılar sosyal medyadan paylaşımı yapılan videoları yapay zeka ile çalınan video sahibinin sesi ve görüntüsüyle hazırlayıp dolandırıcılık sistemine dahil ederek en yakınlarını ağlarına düşürüyor. Dolandırıcılar aradıkları videoyu bulamadıkları zamanda ise ünlülerin videolarını kendi sistemlerine dahil ederek vatandaşları mağdur ediyor.

Yapay zekanın kullanımıyla beraber ünlülerin yüzleri, siyasi figürlerin görüntülerinin video montaj edilmesi şeklinde dolandırıcıların sistemlerinin ilerlediğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, yapay zekanın gelişmesiyle beraber dolandırıcıların yöntemlerinin de değiştiğini söyledi.

Akman, dolandırıcıların son yöntemini şu sözlerle anlattı.

“Bu yöntemle bakarsak dolandırıcılar sahte ses, sahte video ve sahte web siteleri tarzında dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak vatandaşları mağdur ediyor. Bu nedenle baktığımızda yapay zekanın kullanımıyla beraber, ünlülerin yüzleri, siyasi figürlerin görüntüleri, yüzleri video montaj edilmesi şeklinde. Vatandaşlar bu hazırlanan ses kaydı veya video ile aranarak bir tuzağa düşürüldükten sonra para talep edilmektedir.”

Polis, asker ya da savcıların kimseden para istemeyeceğinin altını çizen Akman, “Eğer bu durumla karşılaştıysanız ve sizinle konuşan kişinin sesi, tanıdığınız bir figürse muhtemelen dolandırılmaya çalışıyor karşıdaki kişi. Bu noktada sizi arayan telefon numarasını adresinizin bulunduğu en yakın karakola bildirerek dolandırıcılardan kurtulmak için kendilerinden şikayetçi olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Akman, dolandırıcıların özellikle güçlü siyasi figürlerin sesini ve yüzünü kullandığına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.