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Mesaj erkekler için atıldı. Didem Soydan da aynı hataya düştüğünü açıkladı

Model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla esprili bir göndermede bulundu. Soydan bir sosyal medya kullanıcısının mesajına verdiği yanıtla takipçilerini güldürdü.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 20:39
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Sosyal medyada yapılan tencere paylaşımına Didem Soydan da kayıtsız kalmadı

Mesaj erkekler için atıldı. Didem Soydan da aynı hataya düştüğünü açıkladı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Didem Soydan, deprem gündeminden farklı olarak ilginç bir paylaşımda bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısının tencere seti konsundaki uyarısını kendi hesabına taşıyan Didem Soydan kendisinin de benzer bir yanlışa düştüğünü söyledi ve sarışınlık göndermesi yaptı. 

İşte o paylaşımlar:

8 parça tencere setinde 8 tencere olduğunu düşünen erkekler

Didem Soydan:

Ben öyle zannedip set satın aldım. Sonra müşteri hizmetlerine çemkirdim hemen akabinde haksız çıktım. Özrümü diledim, 8 parça tencere seti 8 tencere olarak gelmiyor arkadaşlar sarışınlık deyince ben tabii....

 

 

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