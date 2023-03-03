Mesaj erkekler için atıldı. Didem Soydan da aynı hataya düştüğünü açıkladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Didem Soydan, deprem gündeminden farklı olarak ilginç bir paylaşımda bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısının tencere seti konsundaki uyarısını kendi hesabına taşıyan Didem Soydan kendisinin de benzer bir yanlışa düştüğünü söyledi ve sarışınlık göndermesi yaptı.

İşte o paylaşımlar:

8 parça tencere setinde 8 tencere olduğunu düşünen erkekler

Didem Soydan:

Ben öyle zannedip set satın aldım. Sonra müşteri hizmetlerine çemkirdim hemen akabinde haksız çıktım. Özrümü diledim, 8 parça tencere seti 8 tencere olarak gelmiyor arkadaşlar sarışınlık deyince ben tabii....