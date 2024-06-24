Sosyal medyada yayılan estetik trendleriyle ilgili gençlere uyarılar

Sosyal medya, günümüzde bilgi ve eğlencenin yanı sıra, güzellik algımızı da etkileyen güçlü bir platform haline geldi. Özellikle filtreler, photoshop ve influencer'ların kusursuz görünümleri, gençler arasında gerçekçi olmayan güzellik standartları oluşturarak, estetik müdahalelere yönelmelerine yol açabiliyor. Bu durum, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çeşitli riskler barındırıyor.

Sosyal medya platformları, estetik trendlerin hızla yayılmasında önemli bir rol oynamakta ve gençler üzerinde büyük bir etkiye sahip olmakta.

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cemil Işık, sosyal medyanın güzellik algısını sürekli değiştirdiğini ve bu durumun estetik cerrahi tercihlerini etkilediğini belirtti.

Ayrıca, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Mert Ersan, gençlerin sosyal medya üzerinden yayılan estetik trendlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve estetik müdahalelerin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Psikolog Ayşe Gül Şahin:

"Sosyal medyadaki estetik trendleri, özellikle gençlerde özgüven eksikliği, benlik saygısı problemleri ve yeme bozukluklarına yol açabilir. Kişiler, kusursuz görünen influencer'larla kendilerini kıyaslayarak, yetersiz ve mutsuz hissedebilirler."

Dr. Mustafa Muammer Avcı:

"Gerçekçi olmayan güzellik algısı, gençleri aşırı estetik müdahalelere yöneltebilir. Bu işlemler, sağlık açısından ciddi riskler barındırabilir ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir."

Sosyolog Yasemin Özgür:

"Sosyal medya, estetik trendleri dayatırken, farklı beden tiplerini ve güzellik anlayışlarını dışlıyor. Bu durum, toplumda ayrımcılık ve dışlamaya yol açabiliyor."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

Kalifornia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre: Sosyal medyayı aktif kullanan gençlerin, estetik cerrahiye başvurma olasılığı %70 daha fazla.

İngiltere'deki bir klinikte yapılan bir çalışmada: Estetik prosedürlere başvuran hastaların %80'inin, ilham kaynağı olarak sosyal medyayı gösterdiği belirtilmiş.

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre: Sosyal medyada estetik trendleri hakkında bilgi edinen ergenlerin, düşük benlik saygısı ve depresyon belirtileri gösterme olasılığı daha yüksek.

Gençlerde sosyal görünüş kaygısı ve beğenilme arzusunun estetik cerrahiye olan kabulü üzerinde etkili olduğu gözlemlendi.

Sosyal medyada fazla zaman geçiren ve sık fotoğraf paylaşan gençlerin estetik cerrahiye olan kabul düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Bu durum, sosyal görünüş kaygısı ve beğenilme arzusu ile estetik cerrahi kabulü arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermekte.

GENÇLERE YÖNELİK UZMANLARDAN UYARILAR VE ÖNERİLER:

-Sosyal medyadaki güzellik algısına eleştirel bakın. Herkesin farklı olduğunu ve her bedenin güzel olduğunu unutmayın.

-Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Mükemmellik diye bir şey yoktur. Kendinizi olduğunuz gibi sevin ve kabullenin.

-Estetik müdahale kararı vermeden önce, bir uzmana danışın. Aceleci kararlar vermeyin ve riskleri göz önünde bulundurun.

-Güzelliğin sadece dış görünüşten ibaret olmadığını unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın.

-Gerekirse, bir psikologdan veya terapistten destek alın.

-Gerçekçi Beklentiler: Sosyal medyada gördüğünüz estetik trendlerin gerçek hayatta her zaman istenen sonuçları vermeyebileceğini unutmayın.

-Uzman Araştırması: Herhangi bir estetik müdahale düşünüyorsanız, mutlaka alanında uzman ve deneyimli bir hekimle görüşün.

-Sağlık Önceliği: Estetik müdahalelerin sağlık üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurun ve karar vermeden önce detaylı bir sağlık kontrolünden geçin.

- Sosyal Medya Etkisi: Sosyal medyanın güzellik algınız üzerindeki etkisini fark edin ve bu platformlarda geçirdiğiniz zamanı sınırlayarak mental sağlığınızı koruyun