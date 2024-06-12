Sosyal medyada yayınlandı ortalık ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada yayınlandı ortalık ayağa kalktı

Brazilya'da kaydedilen video, internete düşer düşmez şiddetli tepkilerin odağı haline geldi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan video bir anda bütün dünyada trend oladu. Görüntülerde hasta olduğu iddia edilen tekerlekli sandalyedeki bir adam, kızı olduğu iddia edilen genç bir kadın tarafından ATM'nin önünde görülüyor.

Videoda genç kadın, hareket edemeyecek kadar rahatsız olduğu anlaşılan yaşlı adamın parmağını kullanarak onun hesabına giriş yapıyor.

Görüntü genç kadının, yaşlı adamın sağ el parmağını kullanarak para çekiyor ve parayı sütyeninin içine yerleştiriyor Video tam da burada sona eriyor. Şimdiye kadar ne Brazilya polisinden ne de başka bir yetkili merciden açıklama yapılmış değil.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Brazilya'nın Rio de Janeiro şehrinde kaydedilen görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.

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