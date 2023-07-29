Sosyal medyadan fuhuş şantajı yapan çete çökertildi

Şanlıurfa merkezli 3 ilde sahte sosyal medya hesaplarıyla cinsel birliktelik vaadiyle kandırıp şantaj yapan ve tehdit edip para alan 16 kişilik çete yakalandı.

KAYNAK: İHA
Sosyal medyadan fuhuş şantajı yapan çete çökertildi

İHA'nın haberine göre; Çetenin 3 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Operasyonda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Sahte hesaplarla tuzağa düşürdüler

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş şantajı yapan çeteyi takibe aldı. Ekipler, çetenin sahte sosyal medya hesaplarıyla kurbanlarını günübirlik evlere çağırdığını, burada görüntülerini kaydederek şantaj yaptığını ve silah zoruyla para aldığını belirledi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından Şanlıurfa, Konya ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

3 milyon lira haksız kazanç

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çetenin bu yöntemle 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Çetenin kurbanları arasında iş adamları, memurlar ve öğrencilerin de olduğu öğrenildi.

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