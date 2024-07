İlgili şahısların, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara teslim edildikleri bildirildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında tespit edilen U.S., H.E., R.P., H.K., M.S.Y., Y.Ö.C., D.V. ve H.E. isimli bireyler, alınan talimat üzerine polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin, gerekli yasal işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildikleri öğrenildi.