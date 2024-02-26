Sosyal medyanın büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte çocuklarda akran zorbalığı sorununun da büyüdüğünü belirtti.

Çocukların özgürlük sınırlarını doğru öğrenemedikleri zaman akran zorbalığına uğrama ihtimallerinin yükseldiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, “Sosyal medya aracılığıyla çocuklar arasında gerçekleşen isim takma, alay etme, korkutma veya fiziksel saldırı gibi olumsuz davranışlar giderek çoğaldı. Çocuklarımızı doğru sınırlar içinde büyütmek ve olumlu davranışlarını desteklemek, hem ebeveynlerin hem de toplumun genel görevidir” dedi.

Ebeveynlerin çocuklarının özgür, mutlu ve özgüvenli bireyler olmasını istediklerini ancak bazen sınır koymada zorlandıklarını dile getiren Uzm. Dr. Akal, “Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çocuklarımızın istedikleri şeylere kolaylıkla erişebilmeleri mümkün oldu. Fakat bu durum onların toplumun değer yargılarına yabancılaşmalarına ve istediklerini hemen elde etmeye alışmalarına sebep olabilir. Bu yüzden, kısa süreli mutluluk sağlasa da, uzun vadede mutsuz yetişkinler olma riski vardır” diye konuştu.

Özgürlük sınırlarını doğru öğrenemedikleri zaman akran zorbalığına uğrama ihtimallerinin yükseldiğini tekrarlayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Akal, “Sosyal medya aracılığıyla çocuklar arasında gerçekleşen olumsuz davranışlar arttıkça kendimizi eleştirmemiz lazım. Acaba sınırlar koymayı istemeyen veya beceremeyen ebeveynler problemi büyütüyor mu? Ya da belki de çocuklarımıza değerlerimizi ve empatiyi öğretmek için yeterince uğraşmıyoruz” şeklinde konuştu.

“SINIRLAR NET VE TUTARLI OLMALI”

Eğitim sisteminin de sınırların belirlenmesi ve öğrencilerin davranışlarının yönlendirilmesi konusunda önemli bir rolü olduğunu söyleyen Burçin Nuri Akal, “Bazen okul ve öğretmen ilişkilerinde veya sosyal ortamlarda sınırları belirlemede dengesizlik yaşanabiliyor. Bazı durumlarda aşırı müdahale edilirken bazı durumlarda da sessiz kalınabiliyor. Bu noktada ebeveynler, okullar ve toplumun diğer paydaşları arasında iletişim ve işbirliği gereklidir. Sınırların net ve tutarlı bir şekilde belirlenmesi, çocukların sağlıklı gelişmelerine ve olumsuz davranışlarından kaçınmalarına katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

ZORBALIĞIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Zorbalık konusunun psikiyatri kliniklerine başvuran danışanların sık karşılaştığı bir sorun olduğunu anlatan Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Zorbalığa maruz kalan çocuklar ve ebeveynleri, genelde psikolojik destek isterler. Bu süreçte danışanların farkındalıklarını yükseltmek, empati becerilerini geliştirmek ve güvenli bir ortam oluşturmak için terapi yöntemleri uygulanır. Fakat terapi ne kadar önemli bir rol oynasa da, sorunun çözümünde ebeveynlerin ve toplumun diğer aktörlerinin de sorumlulukları vardır. Zorbalığın önlenmesi için çocuklara değerlerin yanında empati, saygı ve kabul gibi değerli becerilerin öğretilmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

“TOPLUMUN GENEL SORUMLULUĞU”

Akran zorbalığından korunmak için neler yapılması gerektiğine değinen Akal, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızı doğru sınırlar içinde büyütmek ve olumlu davranışlarını desteklemek, hem ebeveynlerin hem de toplumun genel görevidir. İyi iletişim, tutarlılık ve empati temelli yaklaşımlar, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine ve mutlu yetişkin olmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, eğitim sistemi ve diğer sosyal ortamlar da sınırları belirlemede yardımcı bir rol oynamalıdır. Bu şekilde çocuklarımızın özgür, mutlu, özgüvenli ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmelerini sağlayabiliriz.”