Türk eşiyle Çin’de tanışıp evlenen genç kadın, Türkiye’ye yerleştikten kısa süre sonra giyim tarzından yaşam şekline kadar tamamen değiştirdi.

Eşinin paylaştığı fotoğraflarda. Çin’deki modern ve sade kıyafetlerden Türkiye’deki renkli, çekici ve yerel tarza hızlı geçiş dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle tesettür giyim, uzun etekler, şık başörtüsü kombinleri ve günlük hayatta yaygın Türk stilini benimsemesi dikkat çekti.

Paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcıların çoğu çiftin kültürler arası uyumunu övdü, bazıları ise “Birkaç ayda bambaşka biri oldu” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Gönderi hızla viral olup farklı platformlarda milyonlarca kez görüntülendi.