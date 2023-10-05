Sosyal medyaya borsa ayarı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül sosyal medyaların incelendiğini duyurdu.

Sosyal medyada hem hisselere al önerisi verildiğini hem de eğitim adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığına şahit olduklarına işaret ederek “İyi niyetli bu işi yapan da var, kötü niyetli kullanan da var. Doğrudan hisse pazarlayan hesapların farkındayız, takip ediyoruz. İlgili şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberinde yer alan bilgilere göre Gönül, son dönemde yoğunlaşan halka arzlar, yatırımcı davranışları ve SPK’nın düzenlemelerine ilişkin bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Halka arzın, şirketlerin sermaye piyasasından fon temini için rutin bir başvuru olduğunu kaydeden Gönül süreci şöyle anlattı:

“Detaylı inceleme yaparız, izahnamesine onay veririz ya da reddederiz. Onaylanan izahnameler açıklandığı için reddettiklerimizi bilmiyorsunuz. Hatta daha ilk aşamada bile başvurusunu ilerletmeden reddettiğimiz şirketler bulunmaktadır. Şartları sağlayan firmalar pekâlâ borsaya gelecektir. Potansiyeli olan 80 civarında şirket halka arz için bekliyor. Bunların içinde 6-7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşabilecek şirketler de var. Halka arz edilecek şirketlerden geleceğe dair umut verici bir hikâyesinin olması bekleriz.”

AL TAVSİYESİ VERİP SATIYORLAR

Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde hisselere oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları hisseleri satarak menfaat temin ettiklerini de tespit ettiklerine vurgu yapan Gönül, “Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin ‘al’ yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığını da gördük. O nedenle sosyal medyada bu ve benzeri paylaşım yapanlara güvenmeyin, itibar etmeyin, onları dikkate almayın. Eğer borsayı bilmiyorsanız, profesyonel kurumlara danışın, onlar sizi yönlendirsin. Kısa vadede işlem yapıyorsanız da kredi çekip borsaya kesinlikle girmeyin” dedi.

"HİÇ KİMSE ‘TAVAN’ GARANTİSİ VEREMEZ"

Kurulun piyasa fiyatlamalarına karışmayacağının altını bir kez daha çizen Gönül, borsaya ilk halka arz tavan tavan gider umuduyla borsaya gelen yatırımcılar olduğunu söyledi. Gönül, ne SPK’nın ne de başka birisinin böyle bir garanti veremeyeceğine vurgu yaparak “Fiyatlar arz/talep dengesiyle oluşur. İlk halka arzlara yoğun talep gelmesi nedeniyle fiyatlar çok yüksek düzeyde oluşabilir. Ancak bu yoğun talep bir noktada kesildiğinde fiyatlarda dengelenme olacağının da unutulmaması gerekir” diye konuştu.