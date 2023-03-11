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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Dicle karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Selen Özbayrak duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncu cesur pozlarıyla Esra Bilgiç'e benzetildi

Galeri Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:27
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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak hem performansı hem de duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

Dizide Sultan'ın tek kızı olan ve Seyran'ın eski sevgilisi Yusuf ile yakınlaşmasıyla gündeme gelen Dicle'yi gerçekte görenler Esra Bilgiç'e benzetiyor.

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

Cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Selen Özbayrak'ın pozlarına takipçileri; 'Aynı Esra Bilgiç bu kadar benzer', 'Bu güzelliğin şaka mı?', 'Bakmaya doyamıyorum' yorumlarını yaptılar.

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

İşte o kareler...

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

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'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

10/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

11/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

12/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

13/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

14/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

15/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

16/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

17/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

18/18
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

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