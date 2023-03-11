'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti
'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Dicle karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Selen Özbayrak duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncu cesur pozlarıyla Esra Bilgiç'e benzetildi
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak hem performansı hem de duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Dizide Sultan'ın tek kızı olan ve Seyran'ın eski sevgilisi Yusuf ile yakınlaşmasıyla gündeme gelen Dicle'yi gerçekte görenler Esra Bilgiç'e benzetiyor.
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Cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Selen Özbayrak'ın pozlarına takipçileri; 'Aynı Esra Bilgiç bu kadar benzer', 'Bu güzelliğin şaka mı?', 'Bakmaya doyamıyorum' yorumlarını yaptılar.