'Yalı Çapkını'nın Dicle'si verdiği pozlarla olay oldu. Sosyal medyayı yaktı geçti

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak hem performansı hem de duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.