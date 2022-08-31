Cem Yılmaz ve arkadaşları İskoçya'da etek giydiler. Sosyal medyayı yıktılar
Cem Yılmaz ve arkadaşları İskoçya'da etek giydiler. Sosyal medyayı yıktılar
Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla birlikte İskoçya turuna çıktı. İskoçya'yı gezen Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncular o pozlarını da Instagram'dan paylaştı.
Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 22:17 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:57
Cem Yılmaz, aralarında Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla gittiği İskoçyanın keyfini çıkarıyor.
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Kaygılaroğlu ve Yılmaz, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giyerek çekildikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı.
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Ünlü oyuncuların İskoçya pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
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Geziyi kilt giyerek gerçekleştiren Cem Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kilt; ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşuyor. Kilt; İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolü olarak kabul ediliyor.
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İşte Cem Yılmaz ve arkadaşlarının çektiği o kareler...