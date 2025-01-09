Sosyal Sigortalar Kanunu değişti! Bu tarihten öncesindeki GSS borçları silindi

Yeni kanun düzenlemeleri ile sağlık hizmetleri ve sigorta sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. İşte dikkat çeken bazı düzenlemeler:

2015 ÖNCESİ GSS BORÇLARI SİLİNECEK

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yapılan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş prim borçları ile gecikme cezası ve zammı gibi ek alacaklardan vazgeçilecek. Bu düzenleme, borçların silinmesini ve sigortalıların ödeme yükümlülüklerinin ortadan kalkmasını sağlayacak.

YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 ve öncesine dayanan, hizmet akdi ile çalışan ve belirli çalışma gücü kaybı olan sigortalılar için yaşlılık aylığı şartları yeniden belirleniyor. Yüzde 40 ila yüzde 49 arasında çalışma gücü kaybı olanların 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim ödemesi, yüzde 50 ila yüzde 59 arasında kayıp yaşayanların ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim ödemesi şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabileceği belirtiliyor.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLABİLECEK

Yapılan değişiklikle, aile hekimliği hizmetlerinin büyük bir kısmı ücretsiz hale geliyor. Ancak mesai dışı geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri ile özel amaçlı raporlara ilişkin hizmetler, bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre ücretli olacak. Ayrıca, aile hekimliği hizmetleri, acil durumlar dışında, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla verilecek.

Aile hekimliği hizmetlerinin gelirleri, il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye hesaplarına yatırılacak ve bu gelirlerin sağlık hizmetleri için kullanılacağı belirtiliyor.

YABANCI ÖĞRENCİLER SİGORTALI OLABİLECEK

Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalı olabilecekler. Ayrıca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burs verilen öğrenciler de sigortalı sayılacak.

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA YENİ DÜZENLEMELER

Sağlık Bakanlığı, kamu hastaneleri ve devlet üniversitelerinde yapılan klinik araştırmalarla ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Klinik araştırmalara katılan hastaların sosyal güvenlik ve sağlık haklarının korunması sağlanacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemeye göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 TL olarak belirlendi. SGK, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilen hastaların katılım payını yarısına kadar düşürebilecek.

ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE İNDİRİM

Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinde, şartları taşıyanlara 5 puanlık indirim yapılacak. Ancak, kamu harcamalarının etkin kullanılabilmesi için bu indirim 4 puana indirilecek. İmalat sektöründe ise 2025 ve 2026 yıllarında 5 puanlık indirim uygulanmaya devam edilecek.

İLAÇ TEMİNİ KOLAYLAŞTIRILIYOR

Yurt içinde ruhsatı bulunmayan ilaçların temini için Sağlık Bakanlığı onayıyla SGK tarafından ilaç getirilebilecek. Bu sayede hastaların ilaca erişimi daha kolay hale getirilecek.

Bu düzenlemeler, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir olmasını amaçlıyor.