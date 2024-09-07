Sosyal yardım alanlara kötü haber. Bakanlığın planı ortaya çıktı

Sosyal yardımlarla geçinen milyonları için değişim süreci başlıyor. Yapılacak düzenlemeler evde sosyal yardımları istismar edenler için kötü haber niteliği taşıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve iş gücünü harekete geçirmek amacıyla yeni bir strateji geliştirdi.

BOŞANAN KADINLAR RADARA GİRDİ

Yeni plana göre çalışabilir durumda olan ancak iş gücüne katılmayan kişiler, bu yardımlardan nasıl yararlandıkları gözden geçirilerek istihdama dahil edilecek.

Özellikle, resmi olarak boşanan ama aynı evi paylaşan kadınlar ve çalıştığı halde sigortası yapılmayan kişiler hedef alınacak. Bu kişilerin iş gücüne kazandırılması sağlanacak.

Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanacak bu yeni düzenleme ile ‘iradi işsizlik’ olarak tanımlanan durumun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Atıl iş gücünün harekete geçirilmesiyle, işverenlerin "iş var, çalışacak insan yok" şikayetlerinin azalması bekleniyor. Bu durum, ailelerin gelirlerini artırarak sosyal izolasyonlarını azaltacak.

Program kapsamında, işsiz aile bireylerine meslek edindirme eğitimleri verilecek ve bu süreç aile bazında değerlendirilecek. İŞ-KUR ile işbirliği yapılarak, açık iş pozisyonları ve iş arayan bireyler arasında bağlantılar kurulacak. Meslek danışmanları da bu süreçte önemli bir rol üstlenecek.