Sosyete barından kovulan kadın göğüslerini açtı. Suç makinesi çıktı

İstanbul Ortaköy’de eğlenmek için bir gece kulübüne giden 2 kadın, içeride taşkınlık çıkarttı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın ortalığı birbirine kattı. Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alınan ve 4 suçtan işlem yapılan 2 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Sosyete barından kovulan kadın göğüslerini açtı. Suç makinesi çıktı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 02.20 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. İddiaya göre eğlenmek için gece kulübüne giden Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), alkolün de etkisiyle mekanda taşkınlık çıkarttı. İçeridekiler durumdan rahatsız olunca olay mekandaki güvenlik görevlilerine bildirildi. Bunun üzerine görevliler iki kadını mekandan çıkardı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ İKİ KADINI GÖZALTINA ALDI

Kapının önüne konan iki kadın görevlilere direnenince polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerini gören Ada M., bu kez de göğüs bölgesini açarak rezalet çıkarttı. Kapıda sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini de kaldırımdaki cama vuran Ada M., polislere de direndi. Kadın bir türlü sakinleştiremeyince orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı. Kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyete götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, iftira, şantaj, fuhuş gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette tehdit, hakaret, hayasızca hareketler, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ve Aline Berfu E., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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