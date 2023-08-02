Sosyete bu aldatma olayını konuşuyor

Ünlü çift aldatma yüzünden mahkemeye düştü. Modacı Cansu Özlevi, iş insanı eşi Yosi Özlevi’nin kendisini en yakın arkadaşı İpek Esmer ile aldattığını ve kendisini dövdüğünü iddia etti

Sosyete bu aldatma olayını konuşuyor

Patronlardunyası.com sitesinin haberine göre,
Ünlü modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

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Ancak bir çocukları bulunan ikili, Yosi Özlevi'nin ısrarları sonucu evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Ancak eşinin iddiasına göre Yosi Özlevi, bu süreçte eşini aldatmaya devam etti.

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Daha önce adı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile anılan Özlevi, iddiaya göre bu kez de eşinin en yakın arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı. Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre ikilinin 5 aydır yasak aşk yaşadığı öne sürülüyor. Ünlü modacı, olayı bir hafta önce öğrendiğini teknede parti veren Yosi Bey ile İpek Hanım'ın görüntülerini görünce büyük şok yaşadığını söylüyor.

Hatta arkadaşını arayıp "Eşimle birlikte partiye katılmışsınız" diye sorduğunu ama elinde görüntüler olmasına rağmen arkadaşının durumu yalanlayarak kendisine yalan söylediğini belirtti.

Eşinin daha önce de sürat motoruyla giderken kendisini denize atmaya çalıştığını iddia eden Özlevi, mahkemenin yolunu tuttu.

Cansu Özlevi, darp raporlarını, fotoğrafları dava dosyasına eklediğini belirtti.

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