Sosyete okulu karıştı. Akran zorbalığı her yere sıçradı

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyete okulu karıştı. Akran zorbalığı her yere sıçradı
Son dönemde en çok konuşulan konuların başında gelen akran zorbalığının artık tüm okullara sıçradığı ortaya çıktı. Sosyete çocuklarının da gittiği Özel Koç Lisesi’nde de akran zorbalığı görüldüğü bildirildi.

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt, son dönemlerin çok konuşulan konularından biri olan akran zorbalığının Özel Koç Lisesi’ne de sıçradığını kaleme aldı.

Yaşanan zorbalık olayının ardından okulun karıştığını dile getiren Cankurt, “Bakalım Koç Lisesi, akran zorbalığının önüne geçebilecek mi” dedi.

Bülent Cankurt’un yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradığını öğrendim. Üstelik okulda geçen hafta meydana gelen olayda, akran zorbalığının farklı boyutu yaşanmış!

Okulda sekiz kişilik erkek grubu, sınıf arkadaşları olan erkek bir öğrenciye kafayı takmış ve -dertleri neyse- her fırsatta bu çocuğu dövüyorlarmış.

Sonunda çocuğun canına tak etmiş ve geçen hafta okula biber gazıyla gelmiş. Bu sekiz kişilik zorba grup yine çocuğu dövmeye kalkmış, çocuk da cebinden çıkardığı biber gazını gözlerine sıkmış.

Bu sefer dayak yemekten kurtulmuş ama okul karışmış! Çünkü bu olayla hem okulda zorba bir grubun olduğu ortaya çıkmış hem de bir öğrencinin biber gazıyla okula gelmesi...

Okul yönetimi, olayı gizli tutmaya çalışmış ama olay, okulda çocuğu olan sosyetik velilerin kulağına gitmiş bile ve haklı olarak da çok tedirgin olmuşlar. Bakalım Koç Lisesi, akran zorbalığının önüne geçebilecek mi...”

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