Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un sosyete semtinde iş insanları hedef alındı. Kimliği belirsiz bir kişi park halindeki 30 milyonluk cipleri benzin dökerek cayır cayır yaktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 02.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Emirgan Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki, iş insanı Karin O.'ya (54) ait 34 K 7770 plakalı cip ve iş insanı Gürkan T.'ye (64) 34 RP 2222 plakalı cipin alev alev yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araçlar, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Yangının kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, sitenin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin araçların üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü.

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı​​​​​​​

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı​​​​​​​

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı​​​​​​​

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı​​​​​​​

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı​​​​​​​

Sosyete semtinde kundakçı terörü! 30 milyonluk cipler cayır cayır yakıldı​​​​​​​​​​​​​​

İş dünyasının acı kaybı! Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş hayatını kaybettiİş dünyasının acı kaybı! Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı boğaza atlayarak intihar etti! Dram dolu hayatı ortaya çıktıÜnlü iş adamı boğaza atlayarak intihar etti! Dram dolu hayatı ortaya çıktı

Son Haberler
Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Türkiye'yi ayağa kaldıran kehanet
Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Türkiye'yi ayağa kaldıran kehanet
Bursa’da çilek fideleri davalık oldu
Bursa’da çilek fideleri davalık oldu
Kozağaç Baraj Gölü’ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
Kozağaç Baraj Gölü’ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altında
Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altında
Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu
Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu