Ünlü iş adamı boğaza atlayarak intihar etti! Dram dolu hayatı ortaya çıktı

İş insanı İlhan Arık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak dün saat 14.00 sıralarında kendini İstanbul Boğazı’na attı.

BOĞAZA ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Olayı gören kişilerin haber vermesi sonrası İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde iş insanı İlhan Arık'ın (41) hayatını kaybettiği ifade edildi.

VIP taşımacılık sektöründe "İrfan Transfer" markasıyla tanınan Arık, ünlüleri taşıyan isim olarak biliniyordu.

İRFAN ARIK’IN DRAM DOLU HAYATI ORTAYA ÇIKTI

İrfan Transfer'in sahibi İlhan Arık'ın intihar etmeden yakın zamanda, sektöründe "yılın En İyi Vıp Transfer Firması" ödülünü aldığı ortaya çıktı. Öte yandan Arık’ın ölümünün ardından dram dolu hayatı ortaya çıktı.

İlhan Arık'ın 2024 yılının ocak ayında Haberler.com yayınında hayatına dair anlattıkları okuyanları derinden yaraladı.

Arık o yayında, "Babam evde ölü bulundu. Küçük yaştan bu yana yetim büyüdüm. Babamı tanımadım, babamın yokluğunu hep hissettim. Başkalarını kıyafetlerini giydim. Oğlumu 3 aylıkken hastanenin ihmali ile kaybettim. Erkek evlat çok istedim. Ben baba sevgisi görmedim oğlum görsün istedim, olmadı. Günlerce beşiğin başında ağladım. Ben hep yalnız başımaydım, mücadelemi bu şekilde verdim. Şu an iki kızım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 99 depreminde Sakarya'da enkazın altından çıktık, 3 ay çadırda yaşadık. 14 yaşında enkazdan cansız beden çıkardım." diyerek yaşadıklarını anlattı.