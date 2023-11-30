Sosyete ve iş dünyasını şoke eden boşanma. 25 yıllık evlilik tek celsede bitti

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın kızı Türkan Tacir, 25 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

Türkiye’nin en zengin ailelerinden Özilhan Ailesi’nden gelen boşanma haberi sosyetede şok etkisi yarattı.

Tuncay Özilhan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Holdingin hastanesinde genel müdür olarak çalışan Türkan Tacir ile iş insanı, fotoğraf sanatçısı eşi geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İkili 2010’da evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamış ama bunu atlatmışlardı.

O dönem, 5-6 aylık bir ayrılığın ardından evliliklerini kurtarmayı başaran çift, bu kez yollarını ayırmayı seçti.