Sosyetede dans krizi. Eşini aforoz etti

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyetede dans krizi. Eşini aforoz etti
Ünlü bir mücevher markasının sahibi olan Burak Yakın, Etiler’de bir mekanda sosyetik Hande Demir ile dans edince eşinin hışmına uğradı.

Bir mücevher markasının sahibi Burak Yakın, Etiler’de canlı müzik yapan bir mekenda, sosyetik güzel Hande Demir’le eğlendi ve dans etti. Günaydın’ın magazin yazarı Bülent Cankurt’un aktardığına göre, Burak Yakın, Hande Demir’le ettiği dans yüzünden eşi Öznur Yakın’ın hışmına uğradı.

İKİLİNİN DANSI ÖZNUR YAKIN’IN KULAĞINA GİTTİ

Burak Yakın ve Hande Demir’in samimi dansı, sosyete çevresinde konuşulmaya başladı ve Öznur Yakın’da danstan haberdar oldu. Burak Yakın, eşinin gönlünü almak için çabalasa da, başarılı olamadı.

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