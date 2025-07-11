Sosyetede yasak aşk üçgeni! Eski eş ihanet belgelerini mahkemeye sundu!

Adnan Aksoy ile evliliklerinin devam etmesine rağmen Güzide Duran, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşıyor. Güzide Duran’ın Fikret Orman ile el ele yakalanmasının ardından eski eşi Adnan Aksoy bu yaşananlara kayıtsız kalamayarak sosyal medya hesabından sert tepki vermişti. Tüm Türkiye’nin takip ettiği boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. İş adamı Adnan Aksoy, Duran’ın kendisini defalarca aldattığını söyleyerek ihanet belgelerini boşanma gerekçesi olarak mahkemeye sundu.

MEĞER YAKIN ARKADAŞIYLA SEVGİLİYMİŞ

Günaydın’da yer alan habere göre, dava dosyasında, yasak aşk üçgeninine dair iddialar ortaya çıktı.Dosyada Duran'ın, iki yakın arkadaş olan Akm İnşaat patronu Mehmet Karataş ve sonrasında eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile birlikte olduğundan söz edildi.

Duran'ın Ocak ayında evli-çocuklu ve sevgilisi de olan Karataş ile birlikte olduğu, ikilinin bir araya gelmesini de Simge Sütşurup'un sağladığı yer aldı. Duran'ın şimdiki sevgilisi Fikret Orman ile yakın arkadaş ve hemşeri olan Karataş, sevgilisinden ayrıldıktan sonra Duran ile aşk yaşamaya başladı.

ÇOCUKLARI GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

Boşanmamış olmasına rağmen birçok kişiyle adı aşk dedikodusuna karışan Güzide Duran'ın, babalarıyla kalan çocuklarıyla da görüşmediği belirtildi. Dosyada Duran'ın yaşadığı yasak ilişkilerinin Aksoy'un psikolojisini ve ailesini derinden etkilediği, özellikle 16 yaşındaki kızlarının annesiyle görüşmek istemediği, çocukların büyük travma yaşadığı vurgulandı.