Sosyetik güzel keçilere ders verdi. İlginç videoyu kendisi paylaştı

Çanakkale'ye giden sosyetenin ünlü isimlerinden Derin Mermerci, keçilere ders verdiği videoyu Instagram hesabından yayınladı.

Sosyetik güzel keçilere ders verdi. İlginç videoyu kendisi paylaştı

Cemiyet hayatının en tanınmış simalarından Derin Mermerci, bütün yazı sevgilisi Murat Aslan, kızları Lal ve Mila ile geçirmişti.

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Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bebek'te ev bakarken görüntülenmişti. İki sevgilinin baktığı evlerin fiyatının ise 3 milyon dolar civarında olduğu öğrenilmişti. Yani sevgililer yaklaşık 70 milyon lira ila 80 milyon lira arasında bir parayı gözden çıkardı.

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Ev bakmaya kısa bir ara veren sosyetik isim, sevgilisiyle Çanakkale'ye gitti. Doğayla iç içe tatil yapan Mermerci, keçileri beslerken bir video yayınladı.

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Keçilerin kavgasını ayıran Mermerci, videoya şunları yazdı:

"İsmi Amber( ben koydum) biz onu, o da incir ve dut yapraklarını çok sevdi. Her şey harika ötesi bir köy Adatepe, tüm canlılar bir arada mutlu mesut yaşıyor. En son bir teke kızımı (Amber’i) kovalamaya çalıştı o da benden azarı yedi :) Bana bak biz kadını her yerde koruruz ona göre. "

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