Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'a yanlış teşhis şoku. Bir deri bir kemik kaldı

Verdiği kilolar ile bambaşka birine dönüşen Süreyya Yalçın’a Bodrum'da gittiği bir hastanede yanlış teşhis konuldu. Sosyetik güzel başına gelen olayı "Yaşadığım deneyim korkunçtu!" diyerek anlattı.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'a yanlış teşhis şoku. Bir deri bir kemik kaldı

Editör: Özlem KIRAL

Lüks yaşantısıyla çok konuşulan Süreyya Yalçın son olarak bir deri bir kemik görüntüsü ile gündem olmuştu.

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Şimdilerde Bodrum'da olan ünlü isim özel bir hastaneden kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi. Süreyya Yalçın yaşadıklarını bir bir anlatarak sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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"YAŞADIĞIM DENEYİM KORKUNÇTU!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın başında gelen olayla gündeme düştü.

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Yalçın, 3 hafta önce gittiği Bodrum'daki özel bir hastanede "3 gün önce hastaneden aradılar, ekiplerin kaburga kırığını gözden kaçırdığını söylediler." diyerek kendisine yanlış teşhis konulduğunu anlattı.
İşte Süreyya Yalçın'ın o paylaşımı ve sözleri:

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"Sizlere son yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Üç hafta önce kaburgamı kırdım ve şiddetli ağrılarla Bodrum'da özel ve benim için çok önemli bir hastaneye gittim. Yapılan ilk değerlendirmede kırık ya da çatlak tespit edilmedi, sadece ağrı yaşadığımı söyleyip beni gönderdiler. Ancak üç gün sonra hastaneden beni arayarak, radyoloji ve diğer ekiplerin ilk değerlendirmede kaburga kırığını gözden kaçırdığını söyledi. Tekrar muayene için beni hastaneye çağırdılar. Ben de raporlarımı alıp doktoruma gönderdim ve aldığım cevap ise iki kırığımın olduğuydu. Yaşadığım bu deneyim korkunçtu. Böyle önemli bir hastanenin ciddi bir değerlendirme yapmaması, üç gün boyunca 'kırık yok' diye rahat hareket etmem daha kötü sonuçlar yaşamama sebep olabilirdi. Bu tarz hatalı değerlendirmeler benim gibi başkalarının da sağlığını tehlikeye atabilir. Hastaneler, insanların sağlığıyla oynamamalı. Sağlık konusunda ikinci bir görüş almanın ve içgüdülerimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Daha dikkatli olalım, daha sorgulayıcı olalım."

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.

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Son dönede zayıflığı ile dikkat çeken ünlü isim, zayıflığı hakkında ise "Doktor kontrolündeyim, sağlığım yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

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