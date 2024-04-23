Sosyetik güzel ve sevgilisi restoranı birbirine kattı. Şişeler havada uçuştu

Bebek’te bir restoranda yaşanan olay, önceki gece 23.00 sularında gerçekleşti.

İddia edilene göre Hande Demir, erkek arkadaşı Hasan Tufan ve birkaç arkadaşı ile yemek yemek için restorana gitti. Yemek yedikleri esnada, restorandaki başka müşterilerle tartışmaya başladılar.

Hande Demir, alkollü olmanın da yarattığı etkiyle mekandaki diğer müşterilerin masasına giderek, onlara hakaret etmeye başladı. Bu esnada Demir’in sevgilisi Hasan Tufan da masaya gelerek masadaki kızlara küfür etmeye başladı.

Masada oturan kızlardan birinin ağabeyi kardeşine küfür eden Hasan Tufan2a yumruk attı. Yumruk yiyen Tufan, eline bir şişe alıp kendisine yumruk atan adamın kafasına vurdu.

Şikayet üzerine restorana polis ekipleri geldi. Olaya karışan herkes karakola götürülüp ifadeleri alındı. İki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.