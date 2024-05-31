Sosyetik güzeller Aslı ile Ebru’nun arasına kara kedi girdi

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Sosyetik güzeller Aslı ile Ebru’nun arasına kara kedi girdi

Sosyetenin dikkat çeken isimlerinden Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın kavgalı olduğu iddia ediliyor. Şen ve Ceylan sosyal medyada birbiri ile yan yana olan kareleri sildi.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın, arası açıldı.

Sosyetik kulislerde iki yakın arkadaşın, kavgalı olduğu konuşuluyor.

İki aydır küs oldukları merak konusu olurken, her iki eski dost bu konu hakkında, ser verip sır vermiyor.

Yakın dostları Eda Kosif, İpek Varol ve Doğal Mesudiyeli barışmaları için büyük çaba sarf ediyor.

İkili, sosyal medyada takipten çıkarken, yan yana olan kareleri ise kaldırdı.

Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın İzmirli bir iş insanı yüzünden bozulduğu da söyleniyor.

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