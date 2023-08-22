Sosyetik plajda domuz paniği! Ünlü sunucu karşısında domuzu görünce şoke oldu

Özlem Yıldız, güneşlenirken, arkasından geçen domuzu görünce şoke oldu. Sunucu, “Ayı sandım ve çığlık attım. Gece Bodrum’da şehre iniyor diye yalnız yürüyemiyorum” dedi.

Sosyetik plajda domuz paniği! Ünlü sunucu karşısında domuzu görünce şoke oldu

Sunucu Özlem Yıldız, iş insanı sevgilisi Mete Vardar’la tatil yaptığı Bodrum’daki bir plajda, karşısında domuzları görünce çığlık atmaya başladı.

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İlk başta ayı sandığını daha sonra domuz olduğunun farkına vardığını anlatan sunucu, “Görünce içim çekildi. Gece karşılaşmaya alışığız, gündüz vakti görünce herkes korkup çığlık attı. At gibi zıplıyordu, güvenlik ne yapacağını şaşırdı? Onlar da kaçtı. Bodrum’da geceleri domuz iniyor diye yalnız yürüyemiyorum” diye konuştu.

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Milliyet'in haberine göre; Domuzun iskeleden girdiğini söyleyen Yıldız, “Ormana kaçtı. Google’e girip, ‘Domuz ısırıyor mu?’ diye baktım. Isırıyormuş. Hem iri hem hızlı hem de çok kıllı...” dedi.

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