Sotheby's hisseleri Araplara satıldı

Anlaşma şartlarına göre ADQ, bilançosunu daha da güçlendirmek ve şirketin büyüme ve yenilik planlarını artırmak için Sotheby's'in yeni ihraç edilen hisselerini satın alacak. Patrick Drahi'nin sahibi olduğu Bidfair, 2019 yılında Sotheby's'i satın alarak 31 yıl sonra özel mülkiyete geri dönmüştü, ADQ ile birlikte ek sermaye yatırımı yapacak ve Sotheby's'in çoğunluk sahibi olarak kalacak. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar dolar olarak belirtildi.

1744 yılında kurulan Sotheby's, 40 ülkedeki uzman ağı ve Çağdaş Sanat, Modern ve Empresyonist Sanat, Mücevher, Saat ve Tasarım dahil olmak üzere 70 kategoriyi kapsayan, sanat ve lüks için önde gelen bir yer ve güvenilir bir küresel pazardır.

ADQ'nun Sotheby's'e yaptığı yatırım, Abu Dabi'nin ekonomik çeşitliliğine katkıda bulunan değer katan yatırım fırsatlarını takip etme konusundaki stratejik kararlılığını yansıtmaktadır. Bu önemli yatırım, Sotheby's'in büyüme gündemini gerçekleştirmesine destek olurken, Abu Dabi'de daha güçlü bir varlık oluşturmak da dahil olmak üzere yeni pazarlara açılmasını hızlandıracak ve emirlik yurt içinde sanat ve kültür sunumunu güçlendirmeye devam edecek.

ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hamad Al Hammadi "Köklü bir mirasa sahip seçkin bir kurum olan Sotheby's ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. ADQ, Abu Dabi için değer yaratan cazip yatırım fırsatlarını keşfetmeye kararlıdır. Yatırımımız, Sotheby's markasının kalıcı değerine, pazar lideri platformuna ve yönetiminin büyüme gündemini yürütme becerisine olan inancımızın altını çiziyor. Sotheby's ile yeni işbirliği fırsatları yaratmak ve onun yolculuğunun bir parçası olmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Sotheby's CEO'su Charles F. Stewart ise "ADQ'yu Sotheby's'e hissedar olarak kabul etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. ADQ'nun işimize yönelik uzun vadeli bakış açısını benimsiyoruz ve bu yatırım, bugüne kadar başardıklarımızın yanı sıra gelecekteki önemli büyüme potansiyelimizin de bir kanıtıdır. İlave sermaye ve yatırım uzmanlığı, stratejik girişimlerimizi hızlandırmamızı, sanat ve lüks piyasalarında mükemmellik taahhüdümüzü genişletmemizi ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için yenilikler yapmaya devam etmemizi sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.