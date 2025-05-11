SoundCloud’un yapay zekâ hamlesi tepki topladı

SoundCloud, Şubat 2024'te kullanım koşullarını sessizce güncelleyerek kullanıcıların yüklediği içeriklerin yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılabileceğini belirtti. Ancak platform, sanatçı içeriklerinin henüz bu amaçla kullanılmadığını duyurdu. The Verge'e konuşan SoundCloud İletişim Başkanı Marni Greenberg, üçüncü tarafların SoundCloud içerikleriyle yapay zekâ eğitimi yapmasının kesinlikle yasaklandığını açıkladı.

Greenberg, platformun izinsiz kullanımı önlemek amacıyla “AI kullanılmasın” etiketi gibi teknik önlemleri devreye soktuğunu da vurguladı. SoundCloud şu anda kişiselleştirilmiş öneriler ve dolandırıcılık tespiti gibi işlevler için yapay zekâ kullanıyor. Gelecekte de benzer uygulamalar hedefleniyor. Ancak büyük plak şirketlerinden lisanslı içerikler bu eğitim sürecinden tamamen muaf tutuluyor.

Sanatçılara bir çıkış yolu sunan SoundCloud, kullanıcıların içeriklerini AI eğitiminden muaf tutabilecekleri bir “vazgeçme” seçeneği getireceğini belirtti. Yine de bu sessiz güncellemeler kullanıcılar arasında güven kaybına neden oldu. Platformun “önemli değişikliklerde açık bilgilendirme yapılacağı” sözüne rağmen e-posta gibi doğrudan bildirim yöntemlerine başvurulmaması endişeleri artırdı.

SoundCloud’un bu hamlesi, müzik sektöründe etik AI kullanımına yönelik artan baskının bir parçası olarak değerlendiriliyor. 400’ün üzerinde müzik kuruluşu, yapay zekâ eğitimi, telif hakları ve adil gelir dağılımı konularını içeren etik beyanlar yayımladı. Warner Music Group ve Sony Music gibi büyük şirketler, içeriklerinin izinsiz AI eğitimi için kullanılmasını açıkça yasakladı.

Bu gelişmelerin arkasında, 200’den fazla müzisyenin AI eğitimi için izin alınmadan içeriklerinin kullanılmasına karşı teknoloji şirketlerine açık mektup göndermesi gibi toplu direniş hareketleri bulunuyor. Sektör, şeffaflık ve standart lisanslama çerçeveleri oluşturma yolunda ilerliyor.

AI ile üretilen müziklerin telif dağıtımı ve sanatçı gelirleri üzerindeki etkisi de ayrı bir tartışma konusu. Özellikle LANDR gibi AI müzik araçlarının yükselişi sektörde önemli bir dönüşüm başlatırken, dinleyicilerin büyük kısmı vokal içeren yapay içeriklere mesafeli yaklaşıyor.