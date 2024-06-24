Soyadı aynı olduğu için öldürülmüş. 'Balyoz' cinayetinde sır perdesi kalktı

Mardin'den dört çocuk babası Resul Derin'in balyozla onlarca kişinin önünde katledilmesiyle ilgil sır perdesi aralandı.

Mardin'de husumetlilerinin küçük balyoz ve sopalı saldırısında ölen Resul Derin'in (40) avukatı Gurbet Bilbay açıklama yaptı. Yakınlarının kavgasını müvekkiline yansıtıldığını belirten Gurbet sırf soyadı aynı olduğu için infazı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilbay, "Olay ile alakası olmayan günahsız bir insan sokak ortasında infaz edildi. Sanıkların en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki 13 Mart mahallesinde meydana gelen olayda Resul Derin evinden çıkıp, işine gittiği sırada arkasından yaklaşan iki kişi tarafından küçük balyon ve sopayla dövülerek, vahşice katledildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra zanlıların A.A ve S.A olduğu tespit edilip, yakalandı. Şüphelilerin araçlarında iki tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YAKINLARININ KAVGASI, ONA YANSIDI'

Resul Derin'in avukatı Gurbet Bilbay DHA'ya konuştu. Şüphelilerin daha önce de Derin'i tehdit ettiğini söyledi. Derik ilçesinde daha önce gençler arasında yaşanan bir kavga sırasında yaralananlar olduğunu belirten Bilbay, "Zaten benim müvekkilimin kavga ile bir alakası yok. Müvekkilim evinden takip ediliyor ve arkasından ölümcül darbeler vuruluyor. Eziyet ederek bu işlemi, eylemi gerçekleştiriyorlar. Müvekkilim 4 çocuk babasıdır ve hiçbir şekilde olayda bir alakası yoktur. Sadece yakınlarının köyde yaptıkları kavga, ona yansımış. Zaten 1 ay öncesinde de tehdit edilmişti. Olayla alakası olmayan günahsız bir insan infaz edildi. Sırf soyadı aynı olduğu için bu infazı gerçekleştirdiler. Biz elimizden geleni yapacağız. Hukuki açısından sonuna kadar mücadele edeceğiz diye konuştu.

4 EVİ ATEŞE VERDİLER

Resul Derin'in balyoz ve sopayla vahşice öldürülmesinin ardından ailenin yakınları Cinayetin ardından cinayeti işlediği belirtilen ailenin Kırrsal Düztaş Mahallesi Çiçekli mezrasındaki 4 evi ateşe verildiği öğrenildi.