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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

Survivor yarışmacıları son halleri ile gündemde yer alıyor. Şimdilerde TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a 2014 yılında katılan Duygu Bal; Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Merve Aydın gibi isimlerle beraber yarışmıştı. Adeta yıllara meydan okuyan Survivor Duygu'nun son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Galeri Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 19:24
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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Duygu Bal yarıştığı dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

Survivor’ın iddialı isimleri ile yarışan Duygu Bal'ın son halini görenler tanıyamadı.

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

35 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına takipçileri “Sarışınların Kraliçesi”, “Soyadının hakkını veriyor”, “Çok güzelsiniz”, “Çiçek gibisin” yorumlarında bulundular.

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan ünlü isim, voleybola Ankara'da başladı. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu.

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer oldu. Daha sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe ile 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti.

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Bali turizm sektöründe iş hayatına atıldı.

9/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

10/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

11/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

12/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

13/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

14/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

15/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

16/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

17/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

18/18
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor

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