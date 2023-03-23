Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor
Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı. Soyadının hakkını veriyor
Survivor yarışmacıları son halleri ile gündemde yer alıyor. Şimdilerde TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a 2014 yılında katılan Duygu Bal; Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Merve Aydın gibi isimlerle beraber yarışmıştı. Adeta yıllara meydan okuyan Survivor Duygu'nun son halini görenlerin ağızları açık kaldı.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Duygu Bal yarıştığı dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.
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Survivor’ın iddialı isimleri ile yarışan Duygu Bal'ın son halini görenler tanıyamadı.
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35 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına takipçileri “Sarışınların Kraliçesi”, “Soyadının hakkını veriyor”, “Çok güzelsiniz”, “Çiçek gibisin” yorumlarında bulundular.
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Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan ünlü isim, voleybola Ankara'da başladı. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu.
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2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer oldu. Daha sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe ile 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti.
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Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.
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Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Bali turizm sektöründe iş hayatına atıldı.