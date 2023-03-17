17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD İHA'sının düşürülmesine neden olan pilotlar ödüle layık görüldü

ABD İHA'sının düşürülmesine neden olan pilotlar ödüle layık görüldü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine sebep olan Rus savaş uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü bildirildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:16
Takip Et

Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine neden olan pilotları ödüle layık gördü

ABD İHA'sının düşürülmesine neden olan pilotlar ödüle layık görüldü
+
Aa
-

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın geçici durum alanını ihlal ettiği ve düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Şoygu'nun, söz konusu İHA'nın Rus sınırları ihlalini önleyen Su-27 uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü belirtildi.

OLAY

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüşmüştü.

(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
7
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.