Soygun şüphelisi sanılan öğretmen ‘polis aracında darbedildi’ iddiası. Öğrencilerinin şaka yaptığını düşündü

Adana’nın Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'ndeki B.Y.'ye ait kuyumcu dükkanına 18 Aralık saat 16.00 sıralarında gelen, yüzünün bir kısmını sargı beziyle gizlenmiş, elinde çuval bulunan şüpheli, elindeki patlayıcı olduğunu iddia ettiği düzeneği göstererek kuyumcudan çuvalı altınlarla doldurmasını istedi. Kuyumcu, tezgahın altında sakladığı tabancasını alarak iki el havaya ateş etti. Paniğe kapılan soyguncu, işyerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanları ve polis ekipleri, düzeneği fünyeyle patlattı.

ÖĞRETMENİ ŞÜPHELİ SANDILAR

Olayın ardından görsel sanatlar öğretmeni Cumali Aslanhan'ı şüpheli sanan bir kişi, polise telefonla ihbarda bulundu.

Öğretmen Aslanhan'ın yanına gelen polis ekipleri, kimliğini sordu. Aslanhan, kimliğini ibraz etmedi. Bunun üzerine Polis ve Arslanhan arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri, Aslanhan'ı araca bindirip polis merkezine götürdü.

POLİS ARAÇINDA DARP İDDİASI

Herhangi bir suç unsuru olmayınca ifadesinin ardından serbest bırakılan Aslanhan, polislerin araçta kendisini darbettiğini öne sürdü.

Başında ve yüzünde morluklar oluşan öğretmen, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

''ÖĞRETMENİM DİYE SÖYLEDİM”

Eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığını sandığını ve bu nedenle kimlik göstermediğini belirten Aslanhan, "Öğretmenim diye söyledim. Buna rağmen beni karga tulumba polis aracının içerisine attılar. Yumruklarla tekmelerle darbettiler. 'Öğretmensin ha' diyerek vurdular. Özellikle 2 polis memurundan şikayetçiyim" dedi.