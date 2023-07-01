Soygun var. Topkapı Sarayı’ndaki büfe fiyatları isyan ettirdi

Editör: Ayşe Memiş

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. 1 ABD Doları 25.88 Liradan işlem görürken kısa süre önce 26 TL’yi aşmıştı. Türk Lirası da değer kaybetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de asgari ücrete ara zam geldi. Asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yeni asgari ücret, dolar ve enflasyon karşısında hemen değer kaybetti. Ancak maaşlar cebe girmeden eriyip gidiyor. Zamlar üst üste yağıyor vatandaş enflasyonun altında ezildikçe eziliyor.

Milli Saraylar’a bağlı Topkapı Sarayı'ndaki büfe fiyatları sosyal medyada viral oldu. Fiyatları görüntüleyen vatandaş “Resmen insanları soyuyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Videoyu çeken vatandaş cipsin fiyatının 70’Tlden satıldığını göstererek, "Yeme aç kal, yeme. 70 lira bu ne ya" dedi.

Büfedeki bazı ürünlerin fiyatları ise şu şekilde:

300 ml limonata 98 TL

Antep fıstıklı lokum 110 TL

250 ml Schweppes 90 TL

330 ml Fuce Tea içecek 57 TL.

Vatandaşlar fiyatlara sosyal medyadan da tepki gösterdi.