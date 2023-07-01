Soygun var. Topkapı Sarayı’ndaki büfe fiyatları isyan ettirdi

Topkapı Sarayı’ndaki büfe fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, “Resmen insanları soyuyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Soygun var. Topkapı Sarayı’ndaki büfe fiyatları isyan ettirdi

Editör: Ayşe Memiş

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. 1 ABD Doları 25.88 Liradan işlem görürken kısa süre önce 26 TL’yi aşmıştı. Türk Lirası da değer kaybetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de asgari ücrete ara zam geldi. Asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yeni asgari ücret, dolar ve enflasyon karşısında hemen değer kaybetti. Ancak maaşlar cebe girmeden eriyip gidiyor. Zamlar üst üste yağıyor vatandaş enflasyonun altında ezildikçe eziliyor.

Milli Saraylar’a bağlı Topkapı Sarayı'ndaki büfe fiyatları sosyal medyada viral oldu. Fiyatları görüntüleyen vatandaş “Resmen insanları soyuyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Videoyu çeken vatandaş cipsin fiyatının 70’Tlden satıldığını göstererek, "Yeme aç kal, yeme. 70 lira bu ne ya" dedi.

Büfedeki bazı ürünlerin fiyatları ise şu şekilde:

300 ml limonata 98 TL

Antep fıstıklı lokum 110 TL

250 ml Schweppes 90 TL

330 ml Fuce Tea içecek 57 TL.

Vatandaşlar fiyatlara sosyal medyadan da tepki gösterdi.

yuiyjhkjmu.jpg

rytfhg.jpg

İlgili Haberler
Boğaz geçişlerinde zamlı tarife bugün başladı
Beklenen zam oranları ve en düşük aylık uygulaması
Bir ilde daha ekmek ve simide zam geldi
Öğretmen maaşına yapılacak masadaki zam oranı sızdırıldı
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Apple tüm ürünlerine zam yaptı. En pahalı iPhone uçtu Teknoloji - Otomotiv
Apple tüm ürünlerine zam yaptı. En pahalı iPhone uçtu
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu Güncel
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
Bağırsaktaki parazitlere dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Bağırsaktaki parazitlere dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Doğalgaza zam geldi mi? İşte temmuz tarifesi Ekonomi
Doğalgaza zam geldi mi? İşte temmuz tarifesi
Sıtma nedir? Sıtma belirtileri nelerdir? Sıtma tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Sıtma nedir? Sıtma belirtileri nelerdir? Sıtma tedavi yöntemleri nelerdir?
Türkiye işçiler için en kötü 10 ülkeden biri oldu. Kıskanılan Türkiye'den kötü haber Güncel
Türkiye işçiler için en kötü 10 ülkeden biri oldu. Kıskanılan Türkiye'den kötü haber
Sütleğen bitkisi sıtma ve sarılığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Sütleğen bitkisi sıtma ve sarılığa iyi geliyor