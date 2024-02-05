Soyguncular zırhlı aracı tek kelime konuşmadan soydu. 131 milyonu alıp kaçtılar

Askeri üniforma giyen çete üyeleri, Sassari kasabası yakınlarında yolun gidişine çöp kamyonuyla barikat kurdu. Bölgede bulunan postanelere para dağıtmak üzere yola çıkan milyonlarca Euro para dolu zırhlı araç konvoyunun yolunu kesti.

Sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşen soygunda, önce konvoya ateş açan çete üyeleri güvenlik görevlilerinden birinin yaraladı daha sonrasında da taşlama makineleriyle zırhlı araçları yarıp içindeki milyonlarca euroyu aldılar.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN OLUŞAN 4 MİLYON EURO

Kalaşnikof kullanan çete üyeleri, emekli maaşlarından oluşan 4 milyon euroyu gasp ettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yol kenarında içerisinde bomba olan çantaları buldu. Çantaların yanı sıra, iki adet kaçış otomobili de terk edilmiş halde bulundu.

“BİRBİRLERİ İLE KONUŞMADAN ANLAŞIYORLARDI”

Gasp’a uğrayan şoförlerden biri, çetenin çok iyi bir şekilde organize olduğunu yerel La Nuova Sardegna gazetesine anlatırken "Konuşmadan birbirleriyle anlaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Sardinya'da otoyol soygunları gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Sadece son 10 yılda 10’dan fazla benzer şekilde gasp yaşandı.

Özel güvenlik görevlilerini temsil eden konfederasyonun başkanı Lorenzo Tramaglino, işlerinin gün geçtikçe daha da tehlikeli hale geldiğini belirtti. Ülkede bulunan 60 bin özel güvenlikçinin yeterince korunmadığını ve bu riski almalarına karşın yeterli parayı kazanmadıklarını ifade etti.