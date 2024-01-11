‘Soykırım’ davası bugün başlıyor

Güney Afrika’nın 84 sayfalık dilekçesinde, İsrail’in eylemlerinin “soykırım niteliği taşıdığı” ve “niyetin Gazze’deki Filistinlilerin büyük bir kısmını yok etmek olduğu” ifade ediliyor. “Soykırım”, en zor kanıtlanan suç olarak kabul edilir ve 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi’ne göre “bir ulusal, etnik, ırksal ya da dini grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesi amacıyla yapılan eylemler” olarak tanımlanır.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan anlaşmazlıklarda karar verme yetkisi bulunur, ancak bu yetki tartışmalıdır. İkinci Dünya Savaşı’nda 6 milyon Yahudi’nin soykırıma uğramasının ardından kabul edilen sözleşmeye İsrail de taraf olmuştur.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Mahkeme, ilk olarak Gazze’deki tüm askeri faaliyetlerin durdurulması talebini ele alacak. Bu acil talep, önleyici bir tedbir olarak değerlendirilecek. Ukrayna, Rusya’nın ülkeyi işgal etmesi ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmasının ardından benzer bir başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, Moskova’nın askeri operasyonunu durdurma kararı almıştı, ancak Rusya bu kararı tanımadı.

Eğer benzer bir karar verilirse, mahkemenin bunu uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, mahkemenin İsrail’in askeri faaliyetlerini kısıtlama kararı verebileceği belirtiliyor. Ancak bu kararın sahada bir etkisi olmayabilir.