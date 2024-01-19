Soykırım suçlamasıyla Lahey'de yargılanan İsrail'e bir şok da Davos'tan geldi

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Soykırım suçlamasıyla Lahey'de yargılanan İsrail'e bir şok da Davos'tan geldi
'Soykırım' suçlamasıyla Lahey'de yargılanan İsrail'e bir şok da Davos’tan geldi. İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için, Dünya Ekonomi Forumu'na katılım gösterdiği Davos kasabasında suç duyurusunda bulunuldu.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail’in Gazze’de yaşayan sivillere karşı yaptığı saldırılar, dünyanın birçok yerinde tepki toplamaya devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) 'soykırım' suçlamasıyla yargılanan İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yargı sürecinin ortasında, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) için İsviçre'nin Davos kasabasına gittiğinde insanlık suçu işlediği iddiasıyla hakkında suç duyurularında bulunuldu.

Herzog'un ziyareti esnasında gerçekleşen bu suç duyuruları, Gazze'deki hak ihlalleri sebebiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki ICJ'ye açtığı 'soykırım' davasıyla bağlantılı olarak ortaya çıktı.

İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Davos’ta yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik 'soykırım' iddialarının uluslararası kamuoyu tarafından reddedilmesini istedi.

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"SUÇ DUYURULARI OLAĞAN İŞLEYİŞE GÖRE İNCELENECEKTİR"

İsviçre Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suç duyuruları olağan işleyişe göre incelenecektir" ifadelerini kullandı. Başsavcılık açıklamasının devamında, Cumhurbaşkanı Herzog’un dokunulmazlık durumunun ele alınacağını da belirtti.

Gazze'de süren çatışmalar ve bu çatışmalar sebebiyle yaşanan insan hakları ihlalleri, uluslararası toplumda ciddi endişelere yol açıyor. Herzog'a yapılan bu suç duyuruları ve ICJ'deki dava süreci, İsrail'in Gazze politikalarının ve bu politikaların uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesinin önemli bir parçası olarak nitelendiriliyor.

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