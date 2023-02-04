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Söylenecek fazla bir şey yok. Apandisit tedavisi için son çare hastaneye başvurmuşlar

Alternatif tedavi yöntemi diye yapılanlar insanları hayretler içerisinde bırakırken Doç. Dr. M.Erman Dörterler sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:46
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Söylenecek fazla bir şey yok. Apandisit tedavisi için son çare hastaneye başvurmuşlar

Söylenecek fazla bir şey yok. Apandisit tedavisi için son çare hastaneye başvurmuşlar
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Doç. Dr. M.Erman Dörterler sosyal medya hesabından bir resim paylaşarak Apandisit rahatsızlığını alternatif tedavi yöntemleri ile iyileştirmeye çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Doç. Dr. Dörterler, sırtında morarmış daireler olan bir çocuk görseli paylaştı.

Doç. Dr. M.Erman Dörterler Twitter hesabından “Apandisit alternatif tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyince en son hastaneye başvurmuşlar. Söylenecek çok fazla bir şey yok" diyerek tepkisini gösterdi.

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