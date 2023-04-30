Soylu: Şam'a da Bağdat'a da Afganistan Kabil'e de huzuru biz getireceğiz

DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, bölgeye Türkiye'nin huzur getireceğini belirterek, "Allah bize fırsat verecek, bunu göreceksiniz. Allah bize fırsat verecek, Şam'a da huzuru biz getireceğiz, Bağdat'a da huzuru biz getireceğiz. Afganistan, Kabil'e de huzuru biz getireceğiz. Ve dünyaya, bu medeniyetimizi nakşedeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

"ALLAH BİZE FIRSAT VERECEK ŞAM'A DA HUZURU BİZ GETİRECEĞİZ, BAĞDAT'A DA HUZURU BİZ GETİRECEĞİZ. AFGANİSTAN, KABİL'E DE HUZURU BİZ GETİRECEĞİZ"

Soylu, Esenler'de düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara seslendi. Doğu'da birçok ilde bulunan organize sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyenlerin olduğunu dile getiren Soylu, "Şu anda Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 450 yatırımcı sıra bekliyor ki, ben buraya yatırım yapayım diye. Aynısı Ağrı'da var. Aynısı Şanlıurfa'da var. Aynısı Mardin'de var. Aynısı Van'da var. Bizim derdimiz nedir biliyor musunuz. 780 bin kilometrekare değil. Allah bize fırsat verecek, bunu göreceksiniz. Allah bize fırsat verecek, Şam'a da huzuru biz getireceğiz, Bağdat'a da huzuru biz getireceğiz. Afganistan, Kabil'e de huzuru biz getireceğiz. Ve dünyaya, bu medeniyetimizi nakşedeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ İSTİKRARI BOZMAK İSTİYORLAR"

ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştiren Soylu, “Bana diyor ki oradaki malına el koyacağım. Benim orada bir tek malım var dedim. O da FETÖ. Onu da almayan namerttir. Onu da alacağız oradan. Şunu söyleyeyim. Türkiye Tayyip Erdoğan'la güvenlik istikrarını yakaladı. Türkiye Tayyip Erdoğan'la siyasal istikrarını yakaladı. Türkiye Tayyip Erdoğan'la, bütün istikrarlarını yakalayarak devam ediyor. Şimdi, bu istikrarı bozmak istiyorlar. Başka bir şey daha yaptı. Oraları yaktılar, yıktılar. Şırnak'ı, Cizre'yi, Nusaybin'i, Kızıltepe'yi Yüksekova'yı; kardeşlerim, değerli büyüklerim oranın her birini evleriyle, okullarıyla, spor salonlarıyla hem de çok kısa sürede inşa etti. Ve oradaki vatandaşlarımıza verdi. Tayyip Erdoğan ne demek istedi biliyor musunuz? Benim devletim 85 milyonun devletidir. 'Ben 85 milyonun Cumhurbaşkanıyım' dedi" ifadesini kullandı.

Soylu şunları kaydetti:

"Bütün bu maliyetlerin hepsini yaşadık. Ama en büyük maliyet 15 Temmuz maliyetiydi. 15 Temmuz'da uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, insanlarımızı katlettiler. Bunu hep beraber biliyoruz. Bunu hep beraber yaşadık. Aslında ülkemizi işgal etmek istediler. FETÖ, Amerika'ya ülkemizi peşkeş çekmek istedi. Ama Allah bu milletten razı olsun. Şu ay yıldızlı bayraklarla. Onları doğuran analardan razı olsun ve Tayyip Erdoğan'ı yedirmediler. Bu ülkeyi yedirmediler. Bu ülkenin üzerine vesayet kurmak isteyenlere müsaade etmediler. Bunların hepsini biz yaşadık. Bunların hepsini Arjantin yaşamadı. Bunların hepsini Brezilya yaşamadı. Bunların hepsi bu ülkede yaşandı. Acımasızca insanlarımızı katlettiler. Ben o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. O darbenin arkasında bal gibi Amerika var. Kızmışlar bana, iki defa istenmeyen adam ilan etmişler, yasak koymuşlar. Yahu 50 bin defa yasak koysanız, ne yazar. Bu ülkede daha önceleri Amerikan Büyükelçisi bir söz söylediği zaman herkes tedirgin olurdu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde bırak Amerikan Büyükelçisini, Amerikan Başkanı'nın söylediği sözünü Türkiye'de kimse sallamıyor"