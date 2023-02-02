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Soylu saldırı şüphesiyle 15 gözaltı, 5 tutuklama olduğunu açıkladıktan sonra 'Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor' dedi 

Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı şüphesiyle 15 gözaltı, 5 tutuklama olduğunu açıkladıktan sonra, "Türkiye’ye karşı bir psikolojik harp yürütülmektedir" dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:26
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Soylu: Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor 

Soylu saldırı şüphesiyle 15 gözaltı, 5 tutuklama olduğunu açıkladıktan sonra 'Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor' dedi 
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saldırı şüphesi ile 15 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişinin tutuklandığını belirten Soylu, "Türkiye’ye karşı bir psikolojik harp yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarında satır başları şöyle:

"Bir istihbarat elemanı, farklı bir ülkenin istihbarat elemanı, Türkiye'de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif ediyor. Türkiye Devleti, o anı da net bir şekilde izlemiş. Elemanlık teklif ettikleriyle birlikte, birkaç gezinti gerçekleşmiş, ardından Türkiye'yi bu istihbarat elemanı terk etmiş, bu eleman sonuçları alamayınca, reaksiyonu veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış, ondan sonra da Türkiye'de DEAŞ saldırısı olabileceği anlayışıyla Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir.

15 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Kim olduğunu Türkiye çok iyi biliyor. İstedikleri kişiyi hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, şimdi malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye'ye bir güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çok net ve açık her şey. 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız.

Madem o kadar çok biliyordunuz avucunuzun içindeki PKK’nın ve YPG’nin İstiklal Caddesi saldırısını niçin Türkiye’ye haber vermediniz? Organize ettiğiniz, arkasında olduğunuz İstiklal Caddesi patlamasını neden Türkiye ile paylaşmadınız?

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Mehmet
2.02.2023 11:11
Ne ekersen, onu biçersin.  
 
psikolojik harp miş
2.02.2023 11:09
Hiç bir avrupalı turistik ziyaret dışında turkiyeye geliyor mu? O da Turk lirasının değerinin düşsün olmasından  
 
Mahir ŞEKİ
2.02.2023 11:07
*Karşı harekat yapın.. Her Allah'ın günü 'Aldığımız bir istihbarata göre İŞİD/ DAEŞ Konsolosluklarınıza/ mensuplarınıza eylem yapacakmış' uyarısı yapın.. Konsolosluklarından çıkamaz hale gelsinler..  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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