Soylu yerine atanan İçişleri Bakanı'nı Erdoğan'a ihbar etti. FETÖ dosyası yalan çıktı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni İçişleri Bakanı'nı FETÖ hamlesi. Yeni bakan Ali Yerlikaya hakkında ilk tur seçim öncesi FETÖ dosyası hazırlatıp, Erdoğan'a ihbar ettiği iddia edildi.

Halktv'nin internet sitesinde Seyhan Avşar'ın hazırladığı habere göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 14 Mayıs’tan sonra kritik bir hamlede bulunduğu iddia edildi. Haberde yer alan bilgilerde göre AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevini devrettiği Ali Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanı olmaması için bir ‘FETÖ dosyası’ hazırladığı öne sürüldü. Bir de bu dosyayı Erdoğan'ın önüne koyup, ihbar ettiği belirtildi.

Geçen 28 Mayıs’ta yapılan 2’inci turdaki seçim sonrası mazbatasını alan ve yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ise Süleyman Soylu’dan boşalan ‘içişleri bakanlığı’ koltuğuna atadı.

SOYLU'DAN SON HAMLESİ ÇARPICI

İddiaya göre; 14 Mayıs seçimlerinin hemen ertesinde Ali Yerlikaya ismi Erdoğan’ın kafasında netleşmişti. Ancak görevinin devam etmesini isteyen Süleyman Soylu son ana kadar koltuğu için mücadele etti. Erdoğan’ın, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Yerlikaya’yı oturmayı planladığını öğrenen Soylu, çarpıcı bir hamle yaptı.

ERDOĞAN 'YERLİ KAYA DOSYASINI' SORDU

Halktv'deki haberde konuya yakın 3 ayrı kaynaktan edindiği bilgilere göre Soylu, Yerlikaya hakkında bir “FETÖ dosyayı” hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Erdoğan, sunulan ‘dosya’ için ihtiyatlı davrandı. Erdoğan, Yerlikaya hakkındaki iddiaları sordurdu. Yetkililer, Erdoğan’a “iddialar gerçek dışı” yanıtı verildi. Bu gelişme üzerine Erdoğan, Yerlikaya’yı bakan olarak atadı. Aslında bu Soylu’nun Yerlikaya’ya yönelik ilk FETÖ hamlesi değildi. Daha önceden de Ali Yerlikaya ve emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş’ın aralarında olduğu kişiler hakkında bir dosya hazırlanmış bu dosya ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca teslim edilmişti.

KORUMA VERME YETKİSİNİ ELİNDEN ALMIŞTI

Soylu ile Yerlikaya arasındaki krizi ilişkin de bilgi veren kaynakların verdiği bilgilere göre Soylu koltuğunu bırakmak istemiyordu. Ancak, sorun sadece ‘koltuk’ kaygısı da değildi. Soylu ile Yerlikaya arasındaki gerilim, özellikle güvenlik bürokrasisi içinde iyi biliniyordu. Soylu, Yerlikaya’nın koruma verme yetkisini elinden almış, bununla da yetinmemişti. Soylu, Yerlikaya’nın kamu için yaptığı bazı harcamaları engel olmuş, personel alımlarına dahi müdahale etmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK

Eski Bakan Soylu’nun, halefi olmaması için hakkında FETÖ dosyası hazırlayacak kadar nefret ettiği bir isim, Ali Yerlikaya şimdi ‘İçişleri Bakanı’ koltuğunda. Şimdi kartlar yeniden dağıtılacak gibi. Yerlikaya’nın uzun süredir vali olarak görev yapması, özellikle emniyet teşkilatında Soylu’nun kadrolarıyla yola devam etmek istememesi halinde kendi kadrosunu nasıl kuracağı sorusu büyük merak konusu. Soylu’ya yakın olmayan isimlerle yol yürüyecek Ancak kulislere göre, Yerlikaya, Soylu’ya yakın olmayan isimlerle yol yürümekte kararlı. Hatta bu isimlerden biri Soylu’nun meslekten ihraç etmek için büyük çaba sarf ettiği eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan..