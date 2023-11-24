Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a 8 maddelik soru. Herkes 5. maddeye çok güldüğünü yazdı

Gazeteci Tolga Şardan'ın 'POL-SAN'da Soylu'nun ekibine operasyon' başlıklı haberini kaleme almasının ardından, İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, X hesabından yaptığı açıklamayla Tolga Şardan’a 8 maddeden oluşan soru yöneltti.

Soylu’nun paylaşımındaki 5. maddedeki soru, en çok dikkat çeken ve yorumlarda bahsi geçen madde oldu.

Soylu, 5. Maddede, “Cumhuriyet tarihinde Dünyanın uyuşturucu ve organize suç çete üyeleri/ liderlerinin fotoğrafları ve bilgileri toplanıp; havalimanları sınır sistemi ve güvenlik birimlerinin el tabletlerine NE ZAMAN yerleştirildi?” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yurt genelinde uyuşturucu çeteleri ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonları kamuoyuna duyurmuş ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

Soylu’nun ise İçişleri Bakanı olduğu dönemde suçla mücadelede ne derece etkili olunduğu sorgulandı.

Soylu’nun paylaşımına çok sayıda yorum gelirken kullanıcılar daha çok gülerek tepki gösterdi.

İşte Soylu’nun paylaşımı:

“Bugünkü haberi üzerine gazeteci Tolga Şardan’a sorular;

“1- Cumhuriyet tarihi boyunca kırsalda ve şehirde ayrı görev yapan, veri tabanları da ayrı olan Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik suç kayıt bilgileri suç ve suçluyla etkin mücadele için hangi dönemde birleştirildi? -Organize suçlarla ilgili en önemli adım olan TCK 220’ye bizatihi talebimiz üzerine KHK’da cebir ve şiddet, 2016 KASIM’DA EKLENMESEYDİ mücadele ne olurdu?

2- Cumhuriyet tarihinde havalimanlarında ve sınır kapılarında suç ve suçluyla mücadelede kapsamında tüm verileri üzerinden yüz tanıma sistemi NE ZAMAN kuruldu?

3- Cumhuriyet tarihinde parmak izi sistemi ve biyometrik veriler, bütün güvenlik birimleri ile HANGİ ZAMAN DİLİMİNDE entegre edildi?

4- Cumhuriyet tarihinde silah ruhsatı, vatandaşlık sorgulamalarında Interpol sorgu kaydı (yani kırmızı, mavi ve diğer bültenler) NE ZAMAN ilgili birimlere açıldı? Daha önce ne oluyordu?

5- Cumhuriyet tarihinde Dünyanın uyuşturucu ve organize suç çete üyeleri/ liderlerinin fotoğrafları ve bilgileri toplanıp; havalimanları sınır sistemi ve güvenlik birimlerinin el tabletlerine NE ZAMAN yerleştirildi?

6- Suç gelirleriyle ilgili operasyonlar devletin ortak kararlığı ile NE ZAMAN sistematik olarak başladı?

7- Kara para, uyuşturucu ve terör dahil suç gelirleriyle mücadelede gri liste konusunda hükümetlerimizin ve meclisimizin çıkardığı kanunlar NELER? Ayrıca Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının ortak el koyma düzenlemelerinden önce NE VARDI?

8- NEDEN gri listeye girdik? girdikten sonra devlet hangi tedbirleri aldı? Hangi düzenlemeleri ve kanunları yaptı? Daha önce YAPILMIŞ MIYDI?

Bir önce yazdığınız POLSAN (Polis Sandığı ) ile ilgili yazınızdaki imânız ile ilgili de;

2018’de iflas etmiş POLSAN’ın bugün verimliliği, kârlılığı, geçmiş dönemlerle kıyasladığınızda nerelerde olduğunu görürsünüz.

Öyle ki, Sadece Ankara Sigorta’yı beş yıl önce on yıl vade ile 125 milyona satmak isterken, bugün yıllık karı satış fiyatının neredeyse dört katı olmuştur.

Bence gazeteci olarak bunları da sorun!

Bizimle ilgili 800’ün üzerinde yazı yazdınız ancak cezaevine girmediniz.

Süleyman Soylu hakkında MİT raporu var dediniz; hakkınızda takibat dahi yapılmadı, hapse de girmediniz. Bizimle ilgili olmayan farklı bir meselede ise cezaevine girdiniz. Mazallah yoksa o da üzerime kalırdı…

Çıkar çıkmaz “SERBEST ALAN OLDUĞUM İÇİN” devam ediyorsunuz…

Niçin olduğunu da biliyorum. Yazılarınızın yanlış olanlarına defalarca düzeltme verdik. Eleştiri sınırında olanları da okuduk.

Bu soruları bizim çok kıymetli arkadaşlarımız -sizin de çok kıymetli dostlarınızla- inşallah değerlendirirsiniz.

Bütün bu önemli çalışmalar. Devletimizin ve Hükümetimizin bütün birimleriyle birlikte el birliğiyle yapılmıştır”

5. MADDE KULLANICILARI GÜLDÜRDÜ

Soylu’nun paylaşımına ve özellikle 5. maddesinde söylediklerine kullanıcılar çeşitli yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar Soylu’nun paylaşımına çok güldüğünü yazdı:

Bazı kullanıcılar Soylu’ya destek olduklarını söyledi:

ŞARDAN'IN POL-SAN HABERİNDE NELER VARDI?

Gazeteci Tolga Şardan'ın 'POL-SAN'da Soylu'nun ekibine operasyon' başlıklı haberinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Bu arada Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemindeki Polis Sandığı, yani Pol-San yönetimi tasfiye edildi.

Pol-San'da alınan olağanüstü genel kurul kararı sonrasında, Soylu'nun bakanlıktan ayrıldığı gün gerçekleştirilen genel kurul kararıyla göreve gelen yönetim iki kişi dışında değiştirildi.

Eski yönetimden sadece Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ile İstanbul Emniyet Müdürü olması nedeniyle Zafer Aktaş kaldı. Aralarında Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Eski Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Eski Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hasan Yiğit, Eski Asayiş Dairesi Başkanı Vedat Mercan, Pol-San yönetimindeki görevlerinden alınan yöneticiler.

Yeni yönetimin en dikkat çeken ismi Soylu ile 'sorunlu' olmasıyla tanınan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan oldu. Ayrıca, Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç yeni yönetimde görev alan isimler olarak seçildi.

Seçimler çerçevesinde, Soylu'nun döneminde Pol-San'ın denetme kurulunda görev yapan ve halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mahmut Çorumlu'nun dışarıda kalması dikkati çekti.

Bu arada, Pol-San'da yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte eski dönemde yapılan iş ve işlemlerin mercek altına alınacağı bilgisi emniyet kulislerine yansımış durumda.

Pol-San'ın ortaklığı bulunan şirketlerin faaliyetlerine yönelik yeni yönetimce inceleme yürütüleceği emniyet kaynaklarınca ifade ediliyor."