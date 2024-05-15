Soylu’nun Erdoğan’la neler konuştuğunu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Soylu’nun Erdoğan’la neler konuştuğunu ortaya çıktı
Ankara’da Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili 3 polis müdürünün açığa alınmasının ardından ortalık karıştı. İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili görevden uzaklaştırılan 3 polisin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü yazdı.

Erkin görüşmeyle ilgili detayları şöyle paylaştı:

SOYLU: BANA VE DİĞER ARKADAŞLARA KOMPLO KURULDU

"Geçen cumartesi günü Ankara’da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluştu. Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler. Çünkü, Ayhan Bora Kaplan’ın Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi. İçişleri eski Bakanının Erdoğan’a “Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı” dediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Soylu’ya “Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya’yı çağırıp konuştuğunu” söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor."

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