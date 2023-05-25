Soylu'nun ziyaretinde Gazi Mahallesi'nde olaylar çıktı. Çok sayıda gözaltı var

Süleyman Soylu’nun seçim çalışması için gittiği Gazi Mahallesi’nde olaylar çıktı. Çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.

Soylu'nun ziyaretinde Gazi Mahallesi'nde olaylar çıktı. Çok sayıda gözaltı var

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kala siyasilerin çalışmaları sürüyor. AKP'den milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Sultangazi'deki Gazi Mahallesi'ndeydi.

SOYLU’YA PROTESTO

İleri Haber'in aktardığı habere göre; Gazi Mahallesi’nde gezen Soylu vatandaşlar tarafından “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla protesto edildi.

Soylu’nun mahallede kurulan CHP seçim standını da "PKK’yla iç içe girmişsiniz. Demokrasi tabiriniz bu kadar" diyerek hedef almasının ardından kendisine tepki gösteren CHP ve TİP üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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